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У Луганській області з'явилися непогані перспективи - Гайдай розповів про ситуацію на фронті

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У Луганській області з'явилися непогані перспективи - Гайдай розповів про ситуацію на фронті

Фото: Сергій Гайдай

Луганська область зараз не є найгарячішою точкою на Донбасі.

Російські окупанти наразі основні свої зусилля кинули на захоплення міста Бахмут.

Про це 8 вересня в ефірі телемарафону заявив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Основні зусилля армія кинула на захоплення міста Бахмут, там всі резерви. Луганщина не є найгарячішою точкою на Донбасі", — сказав він та додав, що через те, що росіяни перекидають війська на Херсонський та Харківський напрямки, де мають успіх ЗСУ, в Луганській області з'явилися непогані перспективи. Проте, які саме, очільник ОВА говорити не став.

Гайдай також зазначив, що через три дні росіяни мали провести псевдореферендум, але на Луганщині останнім часом почастішала "бавовна", тому терміни вони увесь час змінюють.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 197-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
11к
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