У Луганській області знайшли мертвим зрадника, який співпрацював з окупантами

У Луганській області знайшли мертвим зрадника, який співпрацював з окупантами

У тимчасово окупованому місті Новоайдар Луганської області знайшли мертвим місцевого колаборанта Павла Шароградського.

Зрадника України викрали військові у російській формі після чого його знайшли застреленим.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Павло Шароградський ще до повномасштабного нападу РФ на Україну був "громадським діячем". Раніше він працював директором комунального підприємства Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ". Попри те, що у Шароградського не було ніяких офіційних доходів, він демонстрував, що живе розкішним життя.

"Після окупації Новоайдару запропонував новим "хазяєвам" свої послуги. Надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами. Був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у "нараді" з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Після викрадення зрадника України знайшли мертвим.

Проти Павла Шароградського порушено кримінальну справу про державну зраду. Триває слідство.

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