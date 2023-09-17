У Луганську окупант на бензовозі на смерть переїхав жінку – моторошне відео

У Луганську військова вантажівка збила жінку на пішохідному переході.

У тимчасово окупованому Луганську 12 вересня сталася жахлива аварія – російський загарбник за кермом бензовоза переїхав на смерть жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

Моторошне відео опублікували у Мережі.

Як видно на кадрах, бензовоз окупантів проїхав на червоне світло і наїхав на жінку на переході. Після наїзду водій навіть не зупинився, а просто продовжив рух. Як пишуть очевидці, жінка, яку збив бензовоз, загинула на місці.

На відео також видно, що після аварії тіло жінки тривалий час лежало на дорозі – водії автомобілів та перехожі не поспішали надати першу домедичну допомогу, або, бодай, викликати швидку допомогу.

У Луганську окупант на бензовозі переїхав на смерть жінку на переході

Нагадаємо, у ніч проти 17 вересня окупанти завдали ракетного удару по Харкову – перші подробиці.

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