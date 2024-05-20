У Луганську "прилетіло" по базуванню окупантів – відео, фото

У тимчасово окупованому Луганську вранці 20 травня пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією, стався "приліт" по академії внутрішніх справ, де базувалися російські окупанти.

Про це пишуть пабліки.

У Мережі почали ширити відео місця вибуху – на кадрах видно густий стовп диму.

У Луганську "приліт" по місцю базування окупантів / Фото: скриншот

Наразі інших подробиці про наслідки "бавовни" у Луганську немає. Так звана окупаційна влада міста поки нічого не коментувала.

Нагадаємо, у Луганській ОВА оцінили наслідки удару по нафтобазі РФ (відео).

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