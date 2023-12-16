У Луганську російські окупанти задавили людину на пішохідному переході: фото

Біля тіла скупчилися шестеро окупантів у військовій формі.
У Луганську сталася жахлива ДТП. Російські окупанти знову задавили людину на пішохідному переході.
Про це повідомив журналіст Дений Казанський на своєму Telegram-каналі та оприлюднив відповідне фото.
На фото видно, як біля тіла скупчилися шестеро окупантів у військовій формі.
Нагадаємо, у вересні у Луганську військова вантажівка окупантів збила жінку на пішохідному переході. Шокує те, що після аварії тіло жінки тривалий час лежало на дорозі – водії автомобілів та перехожі не поспішали надати першу домедичну допомогу, або, бодай, викликати швидку допомогу.
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