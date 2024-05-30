У Луганську в породіль без паспорта РФ окупанти забиратимуть немовлят – ЦНС

В окупованому Луганську російські загарбники мають намір забирати у батьків новонароджених дітей в разі відсутності паспорта Російської Федерації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій задля навчання, координації й масштабування рухів спротиву окупації України.

"У тимчасово окупованому Луганську колаборанти вдаються до кричущого порушення прав людини. Тут вирішили виправити ситуацію із роздачею російських паспортів шляхом залякування породіль", – ідеться у повідомленні.

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Зокрема, напередодні пологів жінок у так званій "ЛНР" в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта РФ.

"Однак під час виписки обов’язково перевіряють чи є російські документи у одного з батьків. Якщо такого немає – місцеві колаборанти погрожують не віддати дитину", – зазначають у Центрі.

У зв'язку з цим Центр національного спротиву звертається до усіх міжнародних організацій із закликом засудити чергове порушення агресором норм міжнародного права та безпрецедентного порушення прав людини.

"Ці кричущі злочини мають бути припинені та покарані", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Вовчанську окупанти розстрілюють місцевих мешканців, які відмовляються виконувати їхні накази.

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