У Луганську вантажівка окупантів розчавила легковик із людьми – відео, фото

У Луганську сталася аварія за участю російських солдат та цивільних.
У тимчасово окупованому Луганську вантажівка з російськими військовими протаранила легкове авто з людьми.
Відео з місця аварії поширили у місцевих Telegram-каналах.
ДТП сталася 20 вересня на вулиці Павлівській, у районі заправки. Машина окупантів буквально розчавила легковик.
На відео та фото видно, що біля роздавленого автомобіля стояли дві військові вантажівки, а також люди у формі. Чи постраждали люди внаслідок аварії не відомо.
Нагадаємо, у Луганську окупант на бензовозі на смерть переїхав жінку – моторошне відео.
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