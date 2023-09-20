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У Луганську вантажівка окупантів розчавила легковик із людьми – відео, фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1755
Час на прочитання
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У Луганську вантажівка окупантів розчавила легковик із людьми – відео, фото

Вантажівка окупантів розчавила легковик у Луганську / Фото: скриншот

У Луганську сталася аварія за участю російських солдат та цивільних.

У тимчасово окупованому Луганську вантажівка з російськими військовими протаранила легкове авто з людьми. 

Відео з місця аварії поширили у місцевих Telegram-каналах.     

ДТП сталася 20 вересня на вулиці Павлівській, у районі заправки. Машина окупантів буквально розчавила легковик.

Місце аварії у Луганську, яку спричинили окупанти / Фото: скриншот / ©
Місце аварії у Луганську, яку спричинили окупанти / Фото: скриншот

На відео та фото видно, що біля роздавленого автомобіля стояли дві військові вантажівки, а також люди у формі. Чи постраждали люди внаслідок аварії не відомо.

У Луганську окупанти вантажівкою розчавила легковик

У Луганську окупанти вантажівкою розчавила легковик

Нагадаємо, у Луганську окупант на бензовозі на смерть переїхав жінку – моторошне відео.

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Дата публікації
Перегляди
1755
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