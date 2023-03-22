У Лукашенка паніка через постачання Україні снарядів зі збідненим ураном – пригрозив ядерною зброєю

Олександр Лукашенко пригрозив, що РФ передасть Білорусі ядерні боєприпаси, якщо Британія постачатиме Україні снаряди зі збідненим ураном.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко істерично відреагував на заяву про постачання Великою Британією до України бронебійних снарядів з оболонками зі збідненого урану і пригрозив, що Росія передасть Білорусі ядерні боєприпаси.

Про це пише БЕЛТА.

"Тоді Росія поставить нам боєприпаси зі справжнім ураном. Якщо вони божевільні, то вони цьому процесу дадуть поштовх. Ось найстрашніше і найнебезпечніше. Тому від божевілля треба трішки відходити у бік", - сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор попередив, що якщо ці боєприпаси будуть використані, то відповідь Росії буде страшною.

"Щойно ці боєприпаси вибухнуть на позиціях військ Росії, ви побачите – відповідь буде страшним для всієї планети уроком. У Росії не тільки збіднений уран, ви це чудово знаєте", - наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, Велика Британія анонсувала постачання до України бронебійних снарядів з оболонками зі збідненого урану.

У відповідь на це російський диктатор Володимир Путін влаштував істерику і вкотре пригрозив "війною до останнього українця".

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