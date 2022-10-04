У Лукашенка великі проблеми через те, що на нього тисне Путін: Подоляк розповів про обстановку в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розгублений через тиск на нього фюрера Путіна. У нього великі проблеми на внутрішньому політичному полі.
Диктатор Лукашенко розгублений через те, що на нього тисне фюрер Путін. Крім того, у самопроголошеного президента великі проблеми на політичному полі всередині країни.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
“У Лукашенка дуже великі проблеми на внутрішньому політичному ринку. Він не настільки сильний з точки зору легітимності, як він звик себе вважати і як було до осені 2020 року. З іншого боку, він перебуває під надзвичайним тиском Путіна. РФ хоче від союзної держави отримати більш інтенсивну участь у війні, що загрожує Білорусі різким обнуленням перспектив державності. І білоруси це розуміють, зокрема й Лукашенко”, - розповів Михайло Подоляк.
Окремо він зазначив, що українські військові тримають під контролем ситуацію на кордоні з Білоруссю. Там проводяться військові навчання.
“На кордоні з Білоруссю в Україні сконцентровані сили оборони і проводяться військові навчання. І мінні поля є, і добре охороняється сам периметр кордону. Це все чітко контролюється. Безумовно, Росія зараз намагається направити туди енну кількість мобілізованих, до 20-30 тисяч. Один зі сценаріїв, який розглядається нами як цілком серйозний, що, наситивши військові частини Білорусі, росіяни спробують влаштувати бунт і перехопити у Лукашенка управління військовими”, - додав Подоляк.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив те, що його країна бере участь у так званій “спеціальній військовій операції”.
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