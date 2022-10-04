У Лукашенка великі проблеми через те, що на нього тисне Путін: Подоляк розповів про обстановку в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розгублений через тиск на нього фюрера Путіна. У нього великі проблеми на внутрішньому політичному полі.

Диктатор Лукашенко розгублений через те, що на нього тисне фюрер Путін. Крім того, у самопроголошеного президента великі проблеми на політичному полі всередині країни.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

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“У Лукашенка дуже великі проблеми на внутрішньому політичному ринку. Він не настільки сильний з точки зору легітимності, як він звик себе вважати і як було до осені 2020 року. З іншого боку, він перебуває під надзвичайним тиском Путіна. РФ хоче від союзної держави отримати більш інтенсивну участь у війні, що загрожує Білорусі різким обнуленням перспектив державності. І білоруси це розуміють, зокрема й Лукашенко”, - розповів Михайло Подоляк.

Окремо він зазначив, що українські військові тримають під контролем ситуацію на кордоні з Білоруссю. Там проводяться військові навчання.

“На кордоні з Білоруссю в Україні сконцентровані сили оборони і проводяться військові навчання. І мінні поля є, і добре охороняється сам периметр кордону. Це все чітко контролюється. Безумовно, Росія зараз намагається направити туди енну кількість мобілізованих, до 20-30 тисяч. Один зі сценаріїв, який розглядається нами як цілком серйозний, що, наситивши військові частини Білорусі, росіяни спробують влаштувати бунт і перехопити у Лукашенка управління військовими”, - додав Подоляк.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив те, що його країна бере участь у так званій “спеціальній військовій операції”.

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