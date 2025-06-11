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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
112
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1 хв

У Луцьку під час пожежі врятували собаку й кота: щемливі фото

Життю та здоров’ю чотирилапих після пожежі, на щастя, нічого не загрожує.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ДСНС врятували собаку та кота під час пожежі в приватному будинку у Луцьку

ДСНС врятували собаку та кота під час пожежі в приватному будинку у Луцьку

ДСНС врятували собаку та кота під час пожежі в приватному будинку у Луцьку. На жаль, ще один котик не вижив.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що пожежа спалахнула в одній із кімнат, коли господарів не було вдома. У цей час у будинку перебували домашні улюбленці. Рятувальники знайшли там кота на ім’я Любарт — тварину, яку господар колись врятував під час обстрілу на Сході. А також вдалося врятувати життя собаці на ім’я Скай.

Врятований пес у Луцьку

Врятований пес у Луцьку

Котик, якого врятували

Котик, якого врятували

“На жаль, ще один котик не вижив — він задихнувся в диму”, — констатували рятувальники.

Раніше у Києві волонтери забрали хворого дикого вовка, який протягом двох років жив у квартирі однієї з багатоповерхівок. Тварину передали до притулку для диких тварин після того, як власники зрозуміли, що не можуть більше про неї піклуватися.

За словами активістів, жителі Києва придбали вовченя з рахітом через інтернет. Наступні два роки тварина прожила у стінах звичайної квартири.

«Попереду довгий шлях до відновлення. Зараз вовк проходить обстеження та адаптацію до нових умов. Але головне — тепер він у безпеці, і ми впевнені, що про нього добре подбають», — йдеться в повідомленні Центру порятунку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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