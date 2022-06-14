У Львівській області під час тривоги пролунали вибухи: в ОВА пояснили, що сталося

У Львівській області під час тривоги пролунали вибухи: в ОВА пояснили, що сталося

У Львівській області 14 червня під час повітряної тривоги люди повідомляли про звуки вибухів.

Місцева влада повідомила, що у небі над Львівщиною працює українська ППО.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - написав Козицький.

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Своєю чергою, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у самому місті спокійно, а от в області - чути вибухи. Людей просять залишатися в укриттях.

"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!", - написав Садовий.

Нагадаємо, 11 червня окупанти вдарили по Чорткову на Тернопільщині.

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