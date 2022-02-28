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У Львівській області поховали танкіста, якого атакував російський Су-25

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У Львівській області поховали танкіста, якого атакував російський Су-25

У Віталія Сапило залишилися батьки, молодший брат і бабуся з дідусем.

Львівщина попрощалася із героєм-захисником 21-річним Віталієм Сапилом.

Командир танка мужньо загинув вночі 25 лютого поблизу українсько-білоруського кордону внаслідок авіаудару. У його танк прицільно потрапила ракета російського штурмовика СУ-25. Танкіст 14-ої окремої механізованої бригади загинув на місці. Разом з ним ще один військовий.

У Віталія Сапило залишилися батьки, молодший брат і бабуся з дідусем.

Провести в останню путь офіцера прийшло кілька сотень людей. Вони несли у руках оберемки квітів, а ще велетенський синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.

Рідні розповідають, Віталій - ексгравець ФК «Карпати», мав навчатися у Львівській академії сухопутних військ. Закінчив військовий ВИШ торік у червні. Поховали воїна на сільському цвинтарі.

«Він був півзахисником, його брали в донецький «Шахтар», а потім в один прекрасний момент прийшов і сказав: «Я йду в сухопутні війська». Я кажу: «Віталік, ти розумієш, чим ти ризикуєш?» - «Так треба». І так пішов», - розповідає дідусь загиблого бійця Микола Сапило.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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