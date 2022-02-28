У Львівській області поховали танкіста, якого атакував російський Су-25

У Львівській області поховали танкіста, якого атакував російський Су-25

У Віталія Сапило залишилися батьки, молодший брат і бабуся з дідусем.

Львівщина попрощалася із героєм-захисником 21-річним Віталієм Сапилом.

Командир танка мужньо загинув вночі 25 лютого поблизу українсько-білоруського кордону внаслідок авіаудару. У його танк прицільно потрапила ракета російського штурмовика СУ-25. Танкіст 14-ої окремої механізованої бригади загинув на місці. Разом з ним ще один військовий.

Також читайте У Бучі українські військові розгромили колону окупантів (відео)

У Віталія Сапило залишилися батьки, молодший брат і бабуся з дідусем.

Провести в останню путь офіцера прийшло кілька сотень людей. Вони несли у руках оберемки квітів, а ще велетенський синьо-жовтий та червоно-чорний прапори.

Рідні розповідають, Віталій - ексгравець ФК «Карпати», мав навчатися у Львівській академії сухопутних військ. Закінчив військовий ВИШ торік у червні. Поховали воїна на сільському цвинтарі.

«Він був півзахисником, його брали в донецький «Шахтар», а потім в один прекрасний момент прийшов і сказав: «Я йду в сухопутні війська». Я кажу: «Віталік, ти розумієш, чим ти ризикуєш?» - «Так треба». І так пішов», - розповідає дідусь загиблого бійця Микола Сапило.