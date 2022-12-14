У Львові бойовик "ЛНР" захотів вступити до ЗСУ: чим все закінчилось

У Львові до 15 років позбавлення волі засудили бойовика так званої "ЛНР". Чоловік видавав себе за переселенця та хотів вступити до лав ЗСУ.

Про це пише "Судовий репортер".

За даними слідства, 30-річний уродженець Луганської області Руслан Г. 2014 року був у складі терористичної "ЛНР": стояв на блокпостах та перевіряв автомобілі. Також він у соцмережі "Вконтакте" публікував фото, на яких він у футболці з написом "справедливая Россия" та після 2014 року хвалився перебуванням у Москві. Також є світлини жителя Луганщини у ворожій військовій формі із зброєю.

Фото: Судовий репортер

У березні 2022 року чоловік переїхав на Львівщину та став на облік у Дрогобицькому військкоматі, бо начебто збирався воювати за Україну. Проте після ретельної перевірки бойовика затримали у Львові.

На суді уродженець Луганщини провини не визнав та заявив, що нібито "його змусили чергувати на блокпосту, а таку військову форму можна було купити у будь-якому магазині". Він також додав, що нібито пройшов перевірку в СБУ у 2016 році і його реабілітували, проте в суду такої інформації не було.

Фото: Судовий репортер

Руслан Г. переконував суд, що він дійсно хоче воювати на боці України, а тому на початку війни переїхав на Львівщину.

Галицький районний суд міста Львова визнав бойовика винним за ч. 2 ст. 260 ККУ та ч.1 ст. 258-3 ККУ. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові судили 44-річну місцеву жительку, яка хотіла, щоб Росія захопила Україну та прославляла російських окупантів.

Читайте також: