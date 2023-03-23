У Львові чоловік поцупив скриньку для пожертв на лікування військовослужбовців ЗСУ

У Львові псевдополіцейський заволодів скринькою для пожертв на лікування військовослужбовців ЗСУ.

У Львові правоохоронці затримали псевдополіцейського, який заволодів скринькою для пожертв на лікування військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Львівської області.

Як зазначається, у скоєнні злочина підозрюється 28-річний мешканець Луганщини. Під час вчинення злочину він був переодягнений у форму поліцейського, також він представлявся правоохоронцем.

Встановлена скринька була у торгівельному центрі на вулиці Кульпарківській. Чоловік поцупив скриньку та втік з місця події.

“При цьому охоронцям ТРЦ зловмисник, який був одягнений у форменну поліцейську куртку, представився співробітником поліції. Втікача переслідували працівники охорони торгівельно-розважального центру, окрім того орієнтування на нього отримали співробітники усіх підрозділів поліції. Невдовзі патрульні поліцейські помітили на вулиці Науковій чоловіка, схожого за описом на грабіжника та затримали його. Скринька з коштами, якою заволодів зловмисник, залишилась неушкодженою”, - розповіли в поліції області.

Якщо в суді буде доведено провину чоловіка, за ґрати він вирушить терміном до десяти років.

Нагадаємо, що у Львівській області судитимуть переселенця з Донеччини, який передавав бойовикам фейкової "ДНР" дані про місця дислокації воїнів ЗСУ.

Читайте також: