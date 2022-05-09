У Львові чоловік за 7 тисяч доларів продавав фейкові документи для виїзду за кордон

У Львові чоловік за 7 тисяч доларів продавав фейкові документи для виїзду за кордон

У Львiвськiй областi правоохоронці викрили чоловіка, який за за гроші робив фейкові документи, завдяки яким чоловіки могли виїхати за кордон.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Як стало відомо, чоловік наладив схему забезпечення громадян призовного віку пакетом документів, завдяки яким вони могли перетнути державний кордон. Вартість такого “квитка” становила 7 тисяч доларів.

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Під час слідчих дій вдома у громадянина вилучили гроші, а також копії документів чоловіка, який планував виїхати за межі України.

“За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. За скоєне фігуранту може загрожувати до 9-ти років ув’язнення”, - розповіли в Нацполіції України.

Нагадаємо, що у Харкові поліція закликає мешканців поки що не повертатися до звільнених від окупантів домівок.

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