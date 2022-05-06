У Львові ексчиновник ОДА та журналіст торгували гуманітаркою, яку передавали на потреби ЗСУ: їх затримали

У Львові ексчиновник ОДА та журналіст торгували гуманітаркою, яку передавали на потреби ЗСУ: їх затримали

У Львові у четвер, 5 травня, затримали двох чоловіків, їх підозрюють у торгівлі гуманітарною допомогою, яку небайдужі передавали для ЗСУ.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили військову амуніцію на 550 тис. грн.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

За даними слідства, 43-річний житель Львова та 34-річний киянин продавали гуманітарну допомогу, яку їм передавали небайдужі громадяни та іноземці.

Поліція Львівської області

"Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факти торгівлі зловмисниками, один з яких є президентом інвестиційної компанії, а інший – головним редактором інформаційного видання, гуманітарною допомогою. Цю допомогу небайдужі громадяни України та іноземці безоплатно передавали їм для бійців, які зі зброєю в руках захищають нас від російських окупантів, а також для осіб, які постраждали внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Facebook / Поліція Львівської області

Правоохоронці вилучили у підозрюваних захисні каски та бронежилети загальною вартістю 550 тисяч гривень. Під час обшуків у помешканнях чоловіків поліція також знайшла ноутбук, мобільні телефони, значну суму коштів у різних валютах, а також інші речові докази.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі. Вилучена військова амуніція піде на потреби ЗСУ.

Як повідомляють львівські видання Lviv.Media та Zaxid.net, йдеться про головного редактора видання Mind.UA Євгена Шпитка та ексчиновника Львівської ОДА Романа Матиса.

Нагадаємо, Фінляндія передасть Україні додаткове військове озброєння.

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