У Львові ексочільник оборонного заводу напередодні вторгнення РФ "роззброював" українську ППО

Так звана “діяльність” посадовця призвела до “роззброєння” декількох комплексів ППО.

Служба безпеки у Львові викрила ексочільника оборонного заводу, який “роззброював” українську ППО напередодні вторгнення РФ.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці викрили на корупції колишнього керівника стратегічного підприємства оборонного-промислового комплексу на Львівщині.

Так звана “діяльність” посадовця призвела до “роззброєння” декількох комплексів ППО на суму майже 2,4 млн бюджетних гривень.

“До початку 2022 року фігурант давав необґрунтовані вказівки підлеглим на розукомплектування комплексів ППО, які привозили на це підприємство для ремонту та модернізації. Потім він привласнював “списані” деталі, які містили значну частину дорогоцінних металів. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинної схеми”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що посадовець буквально підривав обороноздатність України напередодні повномасштабного вторгнення РФ.

“Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Крім того, перевіряєтеся інформація про можливу причетність фігуранта до співпраці з російськими спецслужбами”, - підкреслили у СБУ.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську жінка захоплювалася Путіним і називала Україну "територією РФ".

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