У Львові лікарі рятують сім'ю, яка постраждалала від обстрілу в Бахмуті (фото)

Сім'я потрапила під обстріл в останній вечір перед евакуацією.

У львівському центрі "Незламні" рятують сім'ю, яка постраждала від обстрілу в Бахмуті на Донеччині. У дворічної дівчинки знерухомлені обидві ніжки, у мами - складний перелом лівого передпліччя та черепно-мозкова травма, у тата - уламкові поранення.

Про це повідомили в "Першому медичному об'єднанні Львова".

Сім'я потрапила під обстріл в останній вечір перед евакуацією. Інна з чоловіком Павлом та донькою Лізою вечеряли вдома, коли почалися вибухи. Вибратися з будинку родині допомогли сусіди.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

З важкими мінно-вибуховими травмами їх усіх спершу транспортували до лікарні Костянтинівки. Павла прооперували там, дістали уламки з тіла. Інну та Лізу у важкому стані привезли до Дніпра. У дворічної дитини - уламок у попереку, перелом обох кісток правої гомілки, рани правого плеча, голови та спини. Щойно вдалося стабілізувати стан дівчинки, родину перевели до Національного реабілітаційного центру "Незламні" у Львові.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Через уламок у попереку, який пошкодив спинний мозок, Ліза не відчуває ніг. Складне хірургічне втручання минуло успішно. З дівчинкою почали працювати фахівці з реабілітації. На відновлення дитині потрібен щонайменше рік.

У мами Інни - множинний багатоуламковий сегментарний перелом обох кісток лівого передпліччя зі зміщенням та черепно-мозкова травма. Найважча ситуація з рукою. Хірурги вже двічі її оперували. Попереду складна робота з відновлення всіх рухових функцій, тривала реабілітація. У Павла вже рани загоїлися, він опікується дружиною та донькою.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Уже у Львові родина дізналася, що їм нікуди повертатися. Після ще кількох обстрілів від дому в Бахмуті залишилися лише стіни. Відтак паралельно з хірургами, травматологами та фахівцями з реабілітації з Інною та Павлом працюють психотерапевти.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Нагадаємо, унікальні операції з подолання фантомного болю вперше в Україні провели у Дніпрі. Із такими стражданнями стикається більшість людей, що втратили кінцівки. Вони постійно відчувають біль у частині тіла, якої вже немає.

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