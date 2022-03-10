У Львові на вокзалі, який прийняв вже тисячі біженців, розгорнули величезний стяг і військові зіграли гімн

Таким чином хотіли нагадати про важливість сильного духу і віру в перемогу

Тилова підтримка бойового духу наших захисників. У Львові військовий оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на залізничному вокзалі виконав гімн України.

Також у місці куди стікаються біженці з усіх гарячих точок розгорнули величезний синьо-жовтий стяг.

На 15 день повномасштабного російського воєнного вторгнення в Україну для українців важливий сильний дух і віра в нашу перемогу, переконані організатори мотиваційної акції.