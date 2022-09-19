У Львові на зиму виселять людей із холодних модульних містечок: що на них чекає

У Львові міркують, як утеплювати модульні містечка для переселенців, які не пристосовані до морозів.

У Львові три модульні містечка, в яких знайшли прихисток тисяча людей, які втікали від війни. Хтось не хоче вертатися під обстріли, а багатьом їхати просто нікуди, бо росіяни знищили їхнє житло. Тож зараз їхні оселі потрібно підготувати до зими, йдется в ТСН.

Пані Тетяна розповідає, що приїхада до Львова з Донеччини ще у травні, разом з донькою, зятем і дворічною онукою. Що буде далі - поки не загадує, тож готується до зими. Показує теплі ковдри, а також електрообігрівач - ц єдине, що є з опалення у цих будиночках.

У містечку є свій міні дитсадок, розповідає його вихователька Ганна Кутепова. Зараз дітей вдягають у теплі речі, але як похолодає, групу збираються закривати. «В самому модулі стоїть електроконвектор, то чи буде додатковий опалювальний пристрій - не знаємо. Будемо сподіватися - зима буде тепла», - каже вихователька.

Проте у мерії обіцяють, люди не замерзнуть навіть, якщо зима буде сувора. Тут збираються переселити усіх жителів в нове модульне містечко, пристосоване до холодів. А існуючі будиночки переформатують, а ті, що стоять в Стрийському парку, демонтують. А інші - законсервують до весни. Бо, визнають, жити тут взимку не можна, навіть якщо поставити додаткові обігрівачі. «Там є окремі блоки, де є житлові кімнаті, окремі блоки, де є їдальня і окремо, де є душові і санвузли. Зимою некомфортно виходити через мороз і йти в душ», - каже заступник міського голови Любомир Зубач.

Нове "зимове" містечко з’явиться завдяки польському уряду. За тиждень двоповерхові модульні будиночки приїдуть з-за кордону і їх почнуть монтувати. Вони розраховані на 1300 людей, тоді як у всіх трьох містечках – 1000 мешканців. Тож місця вистачить усім. Проте у міськраді радять усім - і переселенцям, і львів'янам - не розслаблятися і готуватися до зими. Бо, прогнозують, що вона буде найважчою за багато десятиліть. «Дрова в нас закуплені, в нас є паливо, щодо буржуйок - голови ОСББ самі повинні закупити буржуйки і встановити їх в підвалі», - додає Маруняк.

Все це робиться, на випадок якщо ворог продовжуватиме руйнувати комунікації. Але навіть в такому випадку, обіцяють у міськраді, людям буде, де зігрітися.

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