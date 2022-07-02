У Львові напрацьовують план дій на випадок нападу Білорусі: всі подробиці

Мер Львова Андрій Садовий провів оперативну нараду за участю військового та цивільного керівництва міста, щоб напрацювати план дій на випадок ескалації з боку Білорусі.

Наразі місто в безпеці і ворог не зможе здійснити провокацій.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Найперше, ми проговорили план оборони та сили і засоби, які є у підпорядкуванні міста. Адже ситуація щодня змінюється і наші оборонні стратегії також потребують змін та оновлення", – зазначив Садовий.

Відомо, що у кожному районі міста створять штаб оборони та проведуть додатковий вишкіл для членів добровольчих формувань тероборони. Поки їх не будуть переводити на цілодобове чергування, однак це рішення може змінитись у будь-який момент. Також розглядають варіант формування резервних добровольчих батальйонів з працівників міської ради та комунальних підприємств.

"Продовжуємо формувати стратегічний резерв продуктів на випадок блокування шляхів постачання. Треба готуватись до холодної зими і забезпечити можливість обігріву без газу. Це поки та інформація, якою можу поділитись на загал", – додав мер Львова.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ заявив, що ризик нападу Білорусі на нашу країну збільшується, адже Лукашенко вже надає підтримку Росії, яка веде війну проти України і вбиває цивільних людей.

Лукашенко робить більше, ніж Путін хоче - опозиціонер Франак Вячорка про втягування Білорусі у війну

Читайте також: