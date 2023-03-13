У Львові оштрафували медсестру через відмову їхати на фронт: яку суму вона заплатить

Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі грн військову медсестру, яка відмовилась виконати наказ очільника та не поїхала у службове відрядження до зони бойових дій.

Про це пише zaxid.net.

Як вказано у вироку суду за 8 березня 2023 року, львів’янка має звання молодшої сержантки та працює на посаді операційної медсестри нейрохірургічного відділення в одній з військових частин.

У листопаді 2022 року вона відмовилась виконати наказ очільника та поїхати у службове відрядження до зони бойових дій.

Під час досудового розслідування з прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Раніше стало відомо, що у Донецькій області солдата 54-ї механізованої бригади засудили до п'яти років позбавлення волі за відмову їхати під Бахмут. Солдат відкрито відмовився виконати наказ капітана.

Напередодні у Міноборони пояснили, що українки, які мають медичну спеціалізацію, не підлягатимуть обов’язковій мобілізації до 2026 року – зміни стосуються тільки системи постановки на облік.

В Україні після повномасштабного вторгнення Росії запровадили воєнний стан й оголосили загальну мобілізацію.

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