У Львові почали виготовляти яскраві бронежилети і каски для дітей, які можуть захистити від уламків

В кластері планують зробити з пів тисячі таких засобів захисту для евакуації дітей з міст, які обстрілюють.

Бронежилети для дітей почали виготовляти у Львові, вони 1 класу захисту - рятують від куль пістолета, та найголовніше, кажуть розробники, - захищають від уламків. Окрім бронежилета, роблять також каски, йдеться в ТСН.

9-річна Анжеліка евакуювалася з батьками з Харкова, у березні родина дуже переживала за безпеку дітей, але захистити їх не було чим. «На той час я знав кілька випадків, коли люди евакуювалися з міста чи їхали в машині, і в них попадали кулі, тому я б хотів на той час захистити свою дитину якимось бронежилетом, каскою», - каже батько дівчинки Олександр.

Зараз батьки Анжеліки працюють у Львівському оборонному кластері - громадське об’єднання волонтерів, підприємців та працівників Харківського заводу засобів індивідуального захисту. Саме цей кластер і взявся за дитячі бронежилети. «Він не важкий, а каска важка», - каже дитина після примірки.

«Передбачені кишеньки для інформації стосовно батьків, номер телефону, шеврони можуть застосовуватися, світловідбивні смужки», - зазначають розробники.

Запит на бронежилети надійшов від правоохоронців і, після консультацій з іноземними експертами в кластері взялися за розробку. Кажуть, від дорослих дитячі бронежилети відрізняються лише дизайном і вагою. Важать лише 2 кілограми. «Вони захищають від будь-яких пістолетних куль, але це не є першочергова функція цих бронежилетів. Найголовніше - вони захищають від уламків, є спеціальні стандарти, що вимірюють протиуламкову стійкість. Ці бронежилети тримають уламки більше 500 м/с», - каже заступник голови правління Львівського оборонного кластеру Юрій Федоров.

Виготовляють такі бронежилети з надвисокого молекулярного поліетилену. Матеріал імпортують, та його закупити ще те завдання через великий попит у світі, кажуть в оборонному кластері.

Також читайте Киян закликають підготувати оселі до зими і не перевантажувати електромережі

Вартість такого бронежилету близько пів тисячі доларів. В кластері планують зробити з пів тисячі таких засобів захисту для евакуації дітей з міст, які обстрілюють. «Ми вже знайшли частину донорських коштів на реалізацію проєктів - медичних бронежилетів, евакуаційних бронежилетів для діточок, проте нашій справі потрібна підтримка», - каже Федоров.

Крім дитячих, львівський оборонний кластер вже виготовив понад 80 тисяч бронежилетів для військових. А ще тут забезпечують індивідуальним захистом і медиків. Кажуть один бронежилет виготовляють за 12 хвилин, але завжди бракує грошей.

Читайте також:

Світ у скорботі за Єлизаветою ІІ: реакція лідерів на смерть однієї з найвидатніших постатей сучасності

"Рамштайн працює, аби Україна могла захищатися": яку зброю і скільки домовились надати ЗСУ країни Європи і США

У звільнених містах українських захисників зустрічали зі сльозами і навколішки