У Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури: є поранені

У мерії закликали не публікувати фото й відео з роботою ППО та наслідками обстрілів.

У ніч проти четверга, 6 липня, внаслідок ракетної атаки на Львів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Про це інформує голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені", - йдеться в повідомленні.

Мер міста Андрій Садовий інформує про чотирьох поранених внаслідок ракетного удару. Одна людина перебуває у важкому стані.

Також місцеві пабліки повідомляють, що в деяких житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

"Всі міські служби роблять свою роботу. Просимо, в жодному випадку ніде не публікувати відео з роботою ППО, або наслідками обстрілів", - заявив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, росіяни атакували Україну ракетами. Повітряні цілі запустили в напрямку Києва, але вони змінили напрямок і полетіли на західну Україну. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.