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У Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури: є поранені

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури: є поранені

Львів зазнав ракетної атаки вночі 6 липня / Фото: ТСН.ua

У мерії закликали не публікувати фото й відео з роботою ППО та наслідками обстрілів.

У ніч проти четверга, 6 липня, внаслідок ракетної атаки на Львів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. 

Про це інформує голова Львівської ОВА Максим Козицький. 

"Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені", - йдеться в повідомленні. 

Мер міста Андрій Садовий інформує про чотирьох поранених внаслідок ракетного удару. Одна людина перебуває у важкому стані. 

Також місцеві пабліки повідомляють, що в деяких житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна. 

"Всі міські служби роблять свою роботу. Просимо, в жодному випадку ніде не публікувати відео з роботою ППО, або наслідками обстрілів", - заявив мер Львова Андрій Садовий. 

Нагадаємо, росіяни атакували Україну ракетами. Повітряні цілі запустили в напрямку Києва, але вони змінили напрямок і полетіли на західну Україну. Згодом у Львові пролунала серія вибухів

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Дата публікації
Перегляди
2107
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