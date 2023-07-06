У Львові пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури: є поранені

У мерії закликали не публікувати фото й відео з роботою ППО та наслідками обстрілів.
У ніч проти четверга, 6 липня, внаслідок ракетної атаки на Львів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
Про це інформує голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури у Львові, попередньо є поранені", - йдеться в повідомленні.
Мер міста Андрій Садовий інформує про чотирьох поранених внаслідок ракетного удару. Одна людина перебуває у важкому стані.
Також місцеві пабліки повідомляють, що в деяких житлових будинках вибуховою хвилею вибило вікна.
"Всі міські служби роблять свою роботу. Просимо, в жодному випадку ніде не публікувати відео з роботою ППО, або наслідками обстрілів", - заявив мер Львова Андрій Садовий.
Нагадаємо, росіяни атакували Україну ракетами. Повітряні цілі запустили в напрямку Києва, але вони змінили напрямок і полетіли на західну Україну. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
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