У Львові пролунали потужні вибухи - влада повідомляє про ракетні удари по місту

У Львові пролунали потужні вибухи - влада повідомляє про ракетні удари по місту

Влада просить львів'ян залишатися в укриттях.

Російські війська вранці 18 квітня завдали ракетних ударів по Львову.

Про це повідомили мер міста Андрій Садовий і голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За інформацією Садового, окупанти завдали п'ять прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце, каже мер.

Своєю чергою, Козицький написав, що, попередньо, відбулося чотири ракетні удари.

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Інформація з‘ясовується. Влада просить громадян залишатися в укриттях.

"Не знімайте нічого на відео, не фотографуйте і не поширюйте припущень з неперевірених телеграм-каналів та груп", - закликав Козицький.

До слова, під час ранкової повітряної тривоги містяни повідомляли про вибухи у Львові.

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