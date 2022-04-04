У Львові провели благодійний футбольний турнір, щоб зібрати кошти на медичне обладнання

Кошти будуть направленні на придбання наркозо-дихального апарату, щоб рятувати життя наших захисників.

Футбол заради миру і допомоги тим, хто втратив здоров’я внаслідок агресії Росії. На Львівщині створили благодійний фонд допомоги України і зорганізували футбольний турнір. Команда "1+1 Медіа" долучилася до шляхетної справи.

Запеклі емоції і відверта боротьба, ніхто не хотів поступатись. Тут були тріумфи переможців і розпач переможених. Все по-справжньому, гаряче на футбольному полі і по-дружньому після закінчення матчів. Футбольний турнір з благодійною метою вперше з часу початку війни дав людям можливість відключити свої думки.

Турнір проходив окремо серед профі і аматорів. Команда «1+1 Медіа» серед 12 інших любительських команд відгукнулась на пропозицію і долучилась до змагань.

« Вирішили в такий тяжкий час започаткувати такий благодійний турнір, перед тим були в лікарні і там потрібен був такий аппарат який коштує майже 5 млн гривень і було вирішено зробити такий благодійний турнір і зібрати ці гроші», - каже співзасновник «Фонду допомоги України» Григорій Козловський

Ідею підтримали сотні людей любителів футболу. Взяла участь і команда 1+1, яка чесно зібралась досить спонтанно за один день, проте впевнено виграла перший матч 9:3 у команди Державного бюро розслідувань . Щоправда результат тут має насправді другорядне значення.

«Зараз війна і дуже складно взагалі жити, бомблять міста, рідні у небезпеці і дуже приємно, що є такі турніри - це дуже відволікає від таких проблем. Спортивний ажіотажЮ ну і зараз тут відбувся турнір, на якому збирали кошти на дороге дуже медичне обладнання, яке піде до львівської лікарні, це дуже круто, що тут місцеві з Львівщини, всі зібралися збирають кошти, щоб допомогти тим, хто потрапив у складну ситуацію», - констатує журналіст і ведучий «2+2» Богдан Лазутка.

За два дні футбольних баталій, завдяки пристрасті і вірі в перемогу консолідується спільнота, що хоче робити більше задля допомоги українським воїнам. Тут футбол чесний, відвертий, але і дружній.

« В принципі видно, що це товариський матч, бо ніхто не б’є там по ногам, всі прийшли з добрим настроєм, всі працюють на спільну перемогу, намагаємось зібрати на медичне обладнання кошти можливо потім буде збирати на щось інше, кожен допомагає, чим може», - додає кореспондент «2+2» Володимир Карабан.

Турнір об’єднав багатьох, хто любить свою країни і прагне бути не байдужим. Це можете зробити кожен - перерахувавши гроші за допомогою QR-коду. Ці кошти будуть направленні на придбання наркозо-дихального апарату, який дуже потрібен Львівському медичному клінічному центру, щоб рятувати життя наших захисників.

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