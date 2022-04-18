У Львові ракети росіян влучили поруч із залізничними об'єктами: в "УЗ" повідомили деталі

У Львові ракети росіян влучили поруч із залізничними об'єктами: в "УЗ" повідомили деталі

Травмованих, на щастя, немає.

У Львові кілька ракет Росії, які окупанти запустили по місту вранці 18 квітня, влучили поруч із залізничними об’єктами. Травмованих немає, рух поїздів відновлено.

Про це повідомив очільник "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Сьогодні зранку російські війська обстріляли Львів. Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. І команда вокзалу і команди поїздних бригад спрацювали чітко", - заявив він.

Рух поїздів по Львову наразі поновлено, але в УЗ попереджають, що будуть незначні затримки поїздів.

"Свою пошкоджену інфраструктуру відновимо. Залізниця продовжує", - заявив Камишін.

У пресслужбі "Укрзалізниці" уточнили, що ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях.

"Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги. Поїзди, які ще доїжджають до Львова, було затримано на в'їзді до міста до відбою тривоги, наразі рух поновлено. Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка прибуття до вокзалу", - додали в УЗ.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги вранці 18 квітня окупанти завдали п'ять прицільних ракетних ударів по Львову. Відповідні служби вже виїхали на місце, каже мер Андрій Садовий. Деталі встановлюються. Влада просить громадян залишатися в укриттях.

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