У Львові реабілітувати постраждалих від війни допомагають мурали і вірші видатних українців просто в палатах

Реабілітаційне відділення для військових та евакуйованих мешканців сходу та півдня модернізували.

Палати з муралами відкрили у шпиталі на Львівщині, йдеться в ТСН.19.30.

На лікарняні кімнати зовсім не схожі - тут полички з книжками, а на стінах портрети Тараса Шевченка й Романа Шухевича. Окрім портретів видатних українців, на одній зі стін намальований обстріляний рашистами літак «Мрія».

Лікарняні стіни з рядками української поезії стали схожі на артоб’єкти. Пацієнти шпиталю запевняють, що в такій атмосфері й одужувати швидше.

Ремонт став у понад мільйон гривень, усі витрати взяли на себе благодійники. Сьогодні до розмальованих палат помістили перших пацієнтів. «Хлопці на полі сплять, в окопах сплять, прийшовши сюди, як п’ятизірковий готель. Хто б там що не говорив, і згине зло, і правда переможе. Ліна Костенко. Молодець, її слова. Ми переможемо»,- військовослужбовець ЗСУ Тарас Гавак.

Нагадаємо, що на Буковині розбудовують кризовий центр, який до війни приймав жінок, потерпілих від насильства, та тепер це прихисток для тих, хто через війну втратив усе.

Шевченко і Шухевич у палатах шпиталю – на Львівщині модернізували реабілітаційне відділення

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