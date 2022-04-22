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У Львові СБУ спіймала 11 "блогерів", які знімали та поширювали у Мережі кадри авіаударів по місту (відео)

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У Львові СБУ спіймала 11 "блогерів", які знімали та поширювали у Мережі кадри авіаударів по місту (відео)

Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала 11 людей, які знімали та поширювали кадри ворожих авіаударів по Львову.

Після затримання та з'ясування обставин їх відправили у фільтраційні пункти.

Про це розповіла речниця Управління Служби безпеки у Львівській області Роксолана Яворська.

"У перший день авіаудару по Львову, 18 квітня, затримали чотирьох людей, у другий - п'ятьох, у четвер ще двох. З ними провели профілактичні бесіди. Їх попередили, якщо вони здійснюють таку діяльність повторно, їх притягують до відповідальності", - розповіла вона.

Вона нагадала, що під час воєнного стану неприпустимо знімати чи фотографувати моменти падіння чи влучання ракет та публікувати їх у реальному часі. Ці дії можуть допомогти ворогу коригувати вогонь. За зйомку стратегічних об'єктів передбачена кримінальна відповідальність. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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