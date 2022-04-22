У Львові СБУ спіймала 11 "блогерів", які знімали та поширювали у Мережі кадри авіаударів по місту (відео)

Служба безпеки України затримала 11 людей, які знімали та поширювали кадри ворожих авіаударів по Львову.
Після затримання та з'ясування обставин їх відправили у фільтраційні пункти.
Про це розповіла речниця Управління Служби безпеки у Львівській області Роксолана Яворська.
"У перший день авіаудару по Львову, 18 квітня, затримали чотирьох людей, у другий - п'ятьох, у четвер ще двох. З ними провели профілактичні бесіди. Їх попередили, якщо вони здійснюють таку діяльність повторно, їх притягують до відповідальності", - розповіла вона.
Вона нагадала, що під час воєнного стану неприпустимо знімати чи фотографувати моменти падіння чи влучання ракет та публікувати їх у реальному часі. Ці дії можуть допомогти ворогу коригувати вогонь. За зйомку стратегічних об'єктів передбачена кримінальна відповідальність. Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.
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