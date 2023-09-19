У Львові "Шахеди" поцілили по польському заводу: що відомо про наслідки

У Львові під час ранкового удару 19 вересня російські окупанти поцілили по заводу, який є філією польської компанії.

Про це повідомляє польське видання onet.pl.

Керівник фабрики вікон Fakro Ришарда Флорек повідомив, що польський завод має філію у Львові. Через російську атаку згоріли виробничий цех і серія готових вікон.

"У наш завод в Україні влучила ракета. Завод горить. Звістка про це надійшла до нас о п'ятій годині ранку. Вже відомо, що на складі згоріло дві тисячі дахових вікон. Згорів також виробничий цех", - розповів генеральний директор компанії Ришард Флорек.

Ришард Флорек додав, що працівники фабрики не постраждали під час атаки. Однак згоріли виробничий цех і склад, частково наданий у розпорядження "Карітасу". Він повідомив, що на складі було дві тисячі вікон, готових до встановлення.

Обстріл Львова 19 вересня: що відомо

Російська терористична армія понад 2,5 години атакувала Львів іранськими дронами "Шахед". Окупанти випустили по регіону 18 дронів, 15 - з яких вдалось збити.

На місці влучання спалахнула потужна пожежа. На місці трагедії загинув один із працівників складу. Ще двоє людей отримали травми.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що окупанти обстріляли склад, де була гуманітарна допомога, харчові продукти, побутова хімія, вікна, двері.

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