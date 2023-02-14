У Львові та області через атаки росіян зруйновано практично всі електропідстанції - Садовий

Від обстрілів у регіоні постраждали й інші об'єкти критичної інфраструктури.

У Львові через масовані обстріли окупантів зруйновано практично всі електропідстанції. Крім того, руйнувань зазнали чимало інших об'єктів, які не підлягають відновлюванню.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер міста Андрій Садовий.

Він зазначає, що на сьогодні електропостачання є великою проблемою для регіону.

"Тому електропостачання є великою проблемою, але наші електрики знаходять нестандартні кмітливі рішення, тому промисловість і ці установи, які мають забезпечити місто, працюють",

– зазначив міський голова.

Ба більше, російські загарбники зруйнували багато інших об'єктів критичної інфраструктури. За словами Садового, більшість з них уже не вдасться відремонтувати, тому їх відбудовуватимуть заново.

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Нагадаємо, що у компанїі "Укренерго" оголосили про подовження замірів фактичого споживання електроенегії від цього тижня.

Зауважимо, що киян закликають не вмикати декілька потужних приладів одночасно, особливо в години пікового навантаження.

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