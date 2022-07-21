У Львові в одній лікарні від початку війни використали понад тонну еритроцитів: людей закликають до донорства крові

Хоч лише в одній лікарні цьогоріч вже прийняли вдвічі більше донорів, ніж торік, запаси крові вичерпуються, тож медики просять про допомогу, йдеться в ТСН.

Лікарня Львова, куди найбільше евакуйовують поранених із зони бойових дій - близько п’яти тисяч людей, привезли сюди з початку великої війни. Половині цих пацієнтів, кажуть медики, робили переливання крові.

«Осколкові, міновибухові рани, пацієнти, які потребують операцій. Потреби крові значно збільшилися у зв’язку з тяжкими травмами, крововтрата, потреби зросли в рази в нашій лікарні», - каже лікар-хірург Сергій Брошко.

Зараз у черзі донорів до реєстратури здебільшого люди, які здають кров для своїх рідних. Та от пан Федір здає кров, щоб поповнити запаси лікарні. У чоловіка тут лежить дружина. Каже, переливання крові вона не потребує. Приїхав з Прикарпаття її провідати і заодно бути корисним.«Потрібно здати кров і я зразу згодився прийти, така ситуація. Я вже не можу порахувати скільки, я ще у 2014 році здавали кров, коли москаль перший раз напав на Україну», - каже він.

Запаси крові ще є, кажуть медики, однак ніхто не знає, скільки її знадобиться завтра чи через кілька днів. Нині найбільше бракує кількох груп крові. «Є, але все одно мало - це 1+, 1-, 2- і трошки 3- . Ми від початку року, від початку війни вже видали на нашу лікувальну установу понад тонну еритроцитів, понад тонну. В нас такого не було», - керівник центру крові Юрій Кобецький.

Окрім пацієнтів з пораненнями, багато шпиталізованих із так би мовити мирними хворобами. Пані Олена тільки після операції, їй видалили селезінку і переливання крові врятувало жінці життя. «Вони мені допомогли дуже, стільки разів здавали для мене кров, аж потім після цього мені робили операцію, в загальному я немала сили, нічого», - розповідає жінка.

Удень у центрі крові лікарні з обстеженнями і забором можуть прийняти близько сімдесяти донорів. Медики просять людей зголошуватися і долучатися до порятунку життів.

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