У Львові за підозрою у держзраді взяли під варту "політичного експерта" Гліба Ляшенка

У Львові за підозрою у держзраді взяли під варту "політичного експерта" Гліба Ляшенка

Чоловік на суді твердив, що просто хотів, "щоб настав мир".

У Львові обрали запобіжний захід Глібу Ляшенко, він від 2018 року раптом із блогера почав з’являтись у деяких ЗМІ, як політичний експерт і зрештою почав озвучувати фейки, які в СБУ визнали "державною зрадою". Чоловіку ухвалили тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн.

Зазначають кореспонденти ТСН.

«Слідчі СБУ зібрали великий масив інформації щодо протиправної діяльності зловмисника. Використовуючи ЗМІ, зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора.Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдо експерт умисно посягав на суверинітет нашої держави. Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на Сході України. Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій Російської Федерації щодо України»,- зазначили в СБУ.

Сам підозрюваний твердив у суді, що просто хотів, «щоб настав мир». А свої фейки кваліфікував як «свобода слова».

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Чоловік сам із Енергодара, але під час війни з Росією, якій і сприяв блогер, він переїхав до Львова, де і був затриманий.

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