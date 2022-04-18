У Львові загинув 38-річний директор шиномонтажу: у нього залишився маленький син – міськрада

У Львові загинув 38-річний директор шиномонтажу: у нього залишився маленький син – міськрада

На СТО, в яку влучила російська ракета, перебувало приблизно 20 людей.

Сьогодні вранці, 18 квітня, окупанти поцілили у закинуті склади та шиномонтаж. На час обстрілів на СТО перебувало приблизно 20 мирних мешканців, внаслідок чого загинуло семеро людей, серед них і директор шиномонтажу.

Про це повідомили в Новояворівській міській раді.

Як йдеться у повідомленні, Юрію Кушніру було 38 років. У нього залишилася дружина Ірина та 6-річний син Владислав.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Юрія, розуміємо, як тяжко змиритися з цим непоправним горем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на СТО, у яку влучила російська ракета, перебувало приблизно 20 людей. Загинули 7 невинних мирних жителів, четверо з них – працівники станції технічного обслуговування. Поранення отримали 11 цивільних, серед них є дитина.

Читайте також: