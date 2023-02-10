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У Львові засудили 13 бойовиків "ЛНР", які потрапили до полону: як покарали зрадників

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Львові засудили 13 бойовиків "ЛНР", які потрапили до полону: як покарали зрадників

Зрадники воювали проти ЗСУ на Харківщині.

У Львові суд до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудив 13 бойовиків так званої "ЛНР". Зрадники України потрапили до полону ЗСУ у вересні в Харківській області. 

Про це повідомляє прокуратура Львівської області. 

Жителі Луганської області у лютому 2022 року добровільно погодились воювати проти України. Вони вступили до бандоформувань фейкової "ЛНР" та брали участь у війні проти України. 

На початку вересня 2022 року бойовики потрапили до полону Збройних сил України. 13 зрадників затримали у Харківській області, де вони воювали на боці агресора. 

Зрадникам інкримінували ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України. Їх засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у Львові до 15 років позбавлення волі засудили бойовика так званої "ЛНР". Чоловік видавав себе за переселенця та хотів вступити до лав ЗСУ. 

Також у Львові снайперу "ЛНР" повідомили про підозру за фактами державної зради, участі у терористичній організації та діяльності не передбачених законом збройних формувань.

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Дата публікації
Перегляди
1535
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