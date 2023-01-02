У Львові затримали агента РФ: оселився поряд з енергетичним об'єктом під виглядом переселенця

Зрадника викрили, затримали та повідомили йому про підозру.

У Львові затримали російського агента, який під виглядом переселенця оселився поблизу одного з енергетичних об'єктів. Чоловік збирав інформацію для ворожої спецслужби.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зловмисником виявився мешканець Донеччини. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік він збирав розвіддані про місця знаходження та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку. Згодом зрадник перебрався на Львівщину, де продовжив розвідувально-підривну діяльність.

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СБУ викрила чоловіка на спробах прихованого збору і передачі відомостей через "зв’язкового" у лавах терористичних угруповань "ДНР". У зловмисника виявили мобільний телефон із листуванням з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру за вчинений злочин. Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, Служба безпеки України вручила підозру меру Полтави Олександру Мамаю. За даними ЗМІ, його підозрюють у "зливі" даних про військових.

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