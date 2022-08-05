У Львові затримали чоловіка, який мав коригувати ракетний удар по пам’ятнику Бандері (фото)

На Львівщині затримали трьох зрадників, які закликали до війни та активно підтримували російську агресію в соцмережі.
Один з чоловіків надав координати, а згодом мав корегувати ракетний удар РФ по пам’ятнику Степану Бандері у Львові.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Окрім поширення деструктивної пропаганди чоловік листувався з діючим бойовиком так званої "ДНР".
Слідчі оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 Кримінального кодексу України - пропаганда війни. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, СБУ затримала ще одного коригувальника російських ракетних ударів по Миколаївщині. Чоловік передавав дані ворогу через групи в соцмережах та месенджерах.
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