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У Львові затримали чоловіка, який мав коригувати ракетний удар по пам’ятнику Бандері (фото)

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У Львові затримали чоловіка, який мав коригувати ракетний удар по пам’ятнику Бандері (фото)

Фото: varta1.com.ua

На Львівщині затримали трьох зрадників, які закликали до війни та активно підтримували російську агресію в соцмережі.

Один з чоловіків надав координати, а згодом мав корегувати ракетний удар РФ по пам’ятнику Степану Бандері у Львові

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Окрім поширення деструктивної пропаганди чоловік листувався з діючим бойовиком так званої "ДНР"

Слідчі оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 Кримінального кодексу України - пропаганда війни. Триває досудове розслідування.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала ще одного коригувальника російських ракетних ударів по Миколаївщині. Чоловік передавав дані ворогу через групи в соцмережах та месенджерах.

СБУ затримала корегувальника ворожих ударів у Дніпрі

СБУ затримала корегувальника ворожих ударів у Дніпрі

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