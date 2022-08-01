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У Львові затримали зрадника, який просив Путіна обстрілювати Україну

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У Львові затримали зрадника, який просив Путіна обстрілювати Україну

Фото: Львівська ОДА

У Львові затримали 58-річного зрадника України.

Місцевий мешканець у соціальних мережах підтримував війну Росії проти України та закликав диктатора Путіна обстрілювати свою ж державу.

Про це повідомляють СБУ у Львівській області та Львівська обласна прокуратура.

Зрадник у соціальних мережах закликав диктатора Путіна знищити українські телевежі та обстрілювати міста України, оскільки його дратувала правда про війну та звірства окупаційної армії. Також колаборант поширював російські наративи про "обстріли Донбасу" та закликав ЗСУ здатися ы не воювати проти держави-агресорки.

© Facebook/Управління СБУ у Львівській області
Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області
© Facebook/Управління СБУ у Львівській області
Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

"Також неодноразово брав участь в інформаційних акціях росії та закликав до припинення існування України і створення на частині її території держави із назвою "Федеративна Республіка Україна", - йдеться у повідомленні.

© Facebook/Управління СБУ у Львівській області
Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Зраднику інкримінують ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 161, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України. Його затримали та обрали запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

© Facebook/Управління СБУ у Львівській області
Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області
© Facebook/Управління СБУ у Львівській області
Фото: Facebook/Управління СБУ у Львівській області

Нагадаємо, окупанти відкрили на Запоріжжі рекрутинговий центр для колаборантів.

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