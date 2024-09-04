У Львові зросла кількість загиблих і постраждалих: що відомо (відео)

Кількість постраждалих унаслідок атаки на Львів 4 вересня зросла до 25. Також відомо про трьох жертв ударів.

Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий та голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Очільник ОВА вказав, що кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23.

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"Серед потерпілих – п’ятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження", – йдеться в заяві Козицького.

Згодом він додав, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених – до 25:

"На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25".

Водночас Садовий уточнив інформацію про двох загиблих унаслідок атаки:

"Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо".

Наслідки атаки на Львів зняли на відео

Нагадаємо, російські війська масовано атакували Львів у ніч проти 4 вересня. У місті пошкоджені житлові будинки, автомобілі, виникли пожежі.

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