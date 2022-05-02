"У людей були відрубані голови та кінцівки": Зеленський розповів нові деталі про звірства росіян у Бучі

"У людей були відрубані голови та кінцівки": Зеленський розповів нові деталі про звірства росіян у Бучі

Російські окупанти у Бучі катували, ґвалтували та вбивали мирних людей - навіть відрубували голови та кінцівки.

У населених пунктах Київської області, які жили під окупацією російських військ, досі триває розслідування застосування тортур до цивільного населення.

Про це в інтерв'ю у програмі "60 Мinutes" австралійського телеканалу Nine Network розповів президент України Володимир Зеленський.

"Російські окупанти у Бучі жорстоко катували та вбивали цивільних. У людей навіть були відрубані голови та кінцівки", - повідомив він.

Глава української держави також поділився своїми емоціями після відвідування населених пунктів Київської області, які жили під російською окупацією.

"Відчував біль, відчував ненависть, відчував бажання помсти. Це перше відчуття. Потім спадає емоція і приходить нерозуміння – як можна так ставитись до людей, в цілому до людства. Як можна було закатувати таку кількість? Навіть якщо вони вважають нас ворогом, то до чого тут цивільні люди? Якщо ти військо вважаєш ворогом", – пояснив Зеленський.

Варто зазначити, що у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів. У звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях. Працює близько 300 слідчо-оперативних груп.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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