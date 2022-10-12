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У МАГАТЕ повідомили, що відбувається на Запорізькій АЕС після обстрілу окупантами

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У МАГАТЕ повідомили, що відбувається на Запорізькій АЕС після обстрілу окупантами

Фото: Associated Press

Після ранкових обстрілів на ЗАЕС відновили зовнішнє енергопостачання.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що на Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання, яке було відключено внаслідок ранкового обстрілу віддаленої підстанції.

Про це він написав на сторінці у Twitter.

"Наша команда на місці повідомила, що зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС відновлено. Оператор Запорізької АЕС повідомляє, що сьогоднішнє ранкове відключення було спричинене обстрілом віддаленої підстанції, що підкреслює, наскільки нестабільною є ситуація. Нам потрібна зона захисту якнайшвидше", – зазначив він.

За словами голови МАГАТЕ, ЗАЕС вдруге за останній тиждень втратила зовнішнє електропостачання. Функцію ядерної безпеки й захистку підтримували дизельні генератори.

Ситуація на Запорізькій АЕС 

Росіяни захопили ЗАЕС ще на початку березня, обстрілювати саму станцію армія Путіна почала на початку серпня. Уперше в історії через цинічні атаки росіян на ЗАЕС 25 серпня сталося повне відключення від енергомережі. 

До масштабної аварії може призвести пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами. Якщо на ЗАЕС станеться вибух або пожежа, постраждати може не лише Україна, а й десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії. А потенційні наслідки у разі катастрофи на ЗАЕС будуть значно перевищувати наслідки аварії на ЧАЕС.

Нагадаємо, що українська розвідка 11 жовтня повідомила, що росіяни тримають всі шість блоків АЕС у "холодному стані". Наразі живлення ЗАЕС, а також систем безпеки, здійснюється за рахунок повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Як стало відомо 11 жовтня, російські окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу Валерія Мартинюка. Його тримають у невідомому місці. Ймовірно, до нього застосовують притаманні їм методи катування та залякування.

Вранці 12 жовтня через обстріли Росії Запорізька АЕС опинилася повністю знеструмленою.

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