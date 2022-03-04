У МАГАТЕ спростували звинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

У МАГАТЕ спростували звинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

МАГАТЕ продовжує залишатися у тісному контакті з українськими регуляторами-партнерами.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про відсутність будь-якої об'єктивної інформації, що підтверджує звинувачення Росії на адресу України про нібито спроби розробити ядерну зброю.

"Це питання для нас дуже зрозуміле; у нас немає жодної інформації, яка б ставила під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження", – сказав він на пресконференції в штаб-квартирі МАГАТЕ у п'ятницю, 4 березня.

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"У нас немає інформації про будь-які відхилення матеріалів, будь-які незадекларовані матеріали або діяльність, що веде до розробки ядерної зброї", – підкреслив Гроссі.

Він зазначив, що МАГАТЕ продовжує залишатися у тісному контакті з українськими регуляторами-партнерами.

Раніше повідомлялось, що Міністерство закордонних справ України розчароване реакцією МАГАТЕ, яка у своїй заяві не наважилася вказати, що обстріл Запорізької АЕС здійснила Росія, і вимагає від МАГАТЕ чітких та рішучих дій.