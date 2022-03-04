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У МАГАТЕ спростували звинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

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У МАГАТЕ спростували звинувачення РФ на адресу України про нібито розробку ядерної зброї

Associated Press

МАГАТЕ продовжує залишатися у тісному контакті з українськими регуляторами-партнерами.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про відсутність будь-якої об'єктивної інформації, що підтверджує звинувачення Росії на адресу України про нібито спроби розробити ядерну зброю.

"Це питання для нас дуже зрозуміле; у нас немає жодної інформації, яка б ставила під сумнів виконання Україною зобов'язань щодо нерозповсюдження", – сказав він на пресконференції в штаб-квартирі МАГАТЕ у п'ятницю, 4 березня.

"У нас немає інформації про будь-які відхилення матеріалів, будь-які незадекларовані матеріали або діяльність, що веде до розробки ядерної зброї", – підкреслив Гроссі.

Він зазначив, що МАГАТЕ продовжує залишатися у тісному контакті з українськими регуляторами-партнерами.

Раніше повідомлялось, що Міністерство закордонних справ України розчароване реакцією МАГАТЕ, яка у своїй заяві не наважилася вказати, що обстріл Запорізької АЕС здійснила Росія, і вимагає від МАГАТЕ чітких та рішучих дій.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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