У МАГАТЕ заявили про сильні вибухи біля Запорізької АЕС: у Росії кажуть, що "не можна довіряти слуху"

У Росії цинічно заявили, що "не можна вірити тому, що чуєш власними вухами".

У МАГАТЕ заявили про сильні вибухи, які 25 та 26 січня пролунали біля Запорізької АЕС. Іноземні експерти вказують, що вони пов'язані із діяльністю російських окупантів на території біля атомної станції.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

"Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які присутні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), повідомляють, що за межами об’єкта сталися потужні вибухи, що вказує на військову діяльність поблизу майданчика, розташованого на лінії фронту", - сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.

Експерти МАГАТЕ вказують, що росіяни ведуть бойові дії поблизу майданчика АЕС, через що на території станції вібрують вікна.

Рафаель Гроссі також повідомив, що МАГАТЕ присутнє на всіх АЕС, які підконтрольні Україні. Він підтвердив, що експерти не бачили там ніякого озброєння, про що раніше заявляла влада держави-агресора.

Радник голови "Росатому" Ренат Карчаа у коментарі російським пропагандистам заперечив вибухи біля АЕС. Він цинічно заявив, що мовляв "не можна довіряти власному слуху" та побідкався на те, що МАГАТЕ нібито "хоче показати той факт, що Росія не може забезпечити та гарантувати ядерної безпеки".

Окупація Запорізької АЕС

Російські терористи ще на початку повномасштабного вторгнення на територію України захопили найбільшу в Європі атомну станцію - Запорізьку АЕС. Окупанти періодично влаштовують терористичні акти біля станції, залякуючи Україну та світ ядерною катастрофою.

За даними МАГАТЕ, станом на сьогодні н а ЗАЕС шість реакторів залишаються зупиненими, причому два продовжують працювати в режимі гарячої зупинки для забезпечення паром і теплом електростанції та сусіднього міста Енергодар. Відомство оцінює роботу АЕС, як нестабільну.

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