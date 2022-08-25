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У МАГАТЕ заявили, що демілітаризувати Запорізьку АЕС потрібно за допомогою "переговорів"

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У МАГАТЕ заявили, що демілітаризувати Запорізьку АЕС потрібно за допомогою "переговорів"

Фото: Офіс президента України

У МАГАТЕ вважають, що демілітаризувати Запорізьку АЕС, яку росіяни використовують як військову базу, можна за допомогою переговорів.

Там наголосили, що демілітаризація найбільшої в Європі атомної станції "не входить до порядку денного МАГАТЕ". 

Про це сказав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в інтерв'ю France 24.

Гроссі заявив, що нібито демілітаризувати Запорізьку АЕС, яку росіяни використовують як військову базу та постійно обстрілюють, провокуючи ядерну катастрофу, можна лише за допомогою політичних переговорів. Він заявив, що метою МАГАТЕ є лише недопущення ядерної катастрофи.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 23 серпня повідомив про можливий візит на Запорізьку атомну електростанцію "у найближчі кілька днів".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3114
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