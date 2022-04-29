У Макарові підірвали снаряди збитого ще у березні Мі-8, на полі залишаються рештки екіпажу

У Макарові підірвали снаряди збитого ще у березні Мі-8, на полі залишаються рештки екіпажу

У чорноземах, неподалік Макарова, сапери знищили боєкомплект російського вертольоту Мі-8, який наші армійці жорстко приземлили ще на початку повномасштабного вторгнення.

Поле, яке мало бути засіяне українською пшеницею, натомість уcипане ворожим залізяччям, бо тут впав російський Мі-8, який ще в березні збили наші збройні сили, йдеться в ТСН.

Наші армійці, за два тижні після падіння гвинтокрила, дісталися до нього після звільнення Київщини від окупантів і відзняли кадрах ворожої авіації. А вже лише зараз приїхали і українські сапери. Наші армійці жорстко приземлили залізну бронепташку росіян не лише із п’ятьма членами екіпажу, які і досі тут, в українськи чорноземах, а й з напівповним боєкомплектом. «Це осколочна. Може спрацювати двигун, вона може піти у напрямок села», - показують бомби, якими був оснащений вертоліт.

Тож транспортувати ці ракети не можна, сапери вирішують підривати їх прямо на цьому полі. Спершу обкопують залишки боєкомплекту землею. Далі обережно обв’язують тротилом блоки із ракетними снарядами. Сапери перекривають дорогу, яка є поблизу поля і по якій вільно їздять цивільні авто, всім присутнім доводиться відійти подалі. І далі вже проводять керований підрив.

Вибух був настільки потужний, що осколки розлетілись на десятки метрів навколо, ще й запалили суху траву.

Цей російський транспортно-бойовий гвинтокрил, один з понад півтори сотні, які українські збройні сили знищили за два місяці війни. Радянські Мі-8 Кремль використовував у війні в Афганістані і тепер - з Україною. Борти здатні перевозить не лише зброю, а й десант.

У Макарові сапери знищили боєкомплект російського вертольота Мі-8

І хоч як росіяни не хвалився неймовірною міццю цієї машини, українські збройні сили довели – протистояти новітнім «Стінгерам», ані вправності наших стрільців, вони не здатні.

Читайте також:

На Чернігівщині ворог цілить в прикордонників, щоб змусити відійти від рубежів

Парламент Німеччини "дотис" Шольца: Україна отримає і важке озброєння, і навчання ним керувати

Мешканці приватного сектору Запоріжжя на власні очі побачили розрив ракети і дякують "за другий день народження"