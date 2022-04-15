У Макарові та Андріївці досі знаходять тіла вбитих в будинках, полях і лісах: ховають людей щодня

У Макарові та Андріївці досі знаходять тіла вбитих в будинках, полях і лісах: ховають людей щодня

Слідчі проводять ексгумацію тіл для проведення експертизи, аби задокументувати черговий злочин російських військ.

У прилеглих до Макарова селищах близько тисячі вщент зруйнованих будинків, виявлено 45 загиблих, серед яких троє дітей. Рятувальники розбирають завали, а слідчі обстежують тутешні лісосмуги.

Про жахливі наслідки російської навали на Київщині у сюжеті ТСН.

Декоративний млин у садку з-поміж квітів, розтрощені вікна будинку, а на городі саморобний хрест - власниця будинку разом з сином поховані на власному городі. Слідчі проводять ексгумацію тіл для проведення експертизи, аби задокументувати черговий злочин російських військ. 52-річна жінка та її 23-річний син отримали смертельні осколкові поранення під час артилерійського обстрілу селища Вабля рашистами. «Під час обстрілу вулиці осколковими пораненнями було вбито жінку 1970 року народження та її сина. Тіла були заховані сусідами», - каже керівник слідчого відділу Бучанського відділку поліції Анатолій Котяш.

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Чоловік загиблої дивом вижив під час обстрілу, бо під час артилерійської навали саме перебував за будинком і уламки від снаряду його не зачепили. Після загибелі родини він вступив до лав збройних сил і повертатись додому без остаточної перемоги над російським ворогом не хоче.

Жодного вцілілого будинку не лишили по собі російські війська у сусідньому від Ваблі селищі Андріївка. Снаряди від протитанкових керованих ракет та боєприпаси 125 калібру рятувальники сотнями збирають на подвір’ях, де раніше стояли будинки. Під завалами досі знаходять тіла загиблих, в селищі щодня ховають людей. «У нас найбільше постраждали населені пункти Макарів та Андріївка маємо 23 і 22 загиблих вже, але роботи продовжуються щоденно під завали зруйнованими будинками, а також в полях і лісах», - кажуть в поліції.

74-річний Андрій із сусіднього Маковища вперше дістався Макарова. Центральну вулицю через суцільні руїни ледь впізнав. Згадує, як на 4 день війни після похорону тещі біля кладовища побачив колону російських танків. З того часу разом з дружиною з будинку не виходив. З вікна спостерігав, як російські війська поряд з його хатою ремонтували підбиту БМП.

У прилеглих до Макарова селищах близько тисячі будинків вщент зруйновано

А спринтер з російським написом дивом повернув собі Генадій. Його автівкою росіяни прикривались на блокпосту. «Кацапи її підтягнули і поставили, зробили собі захист, понаписували», - розповідає чоловік.

З відремонтованою ходовою на цьому спринтері Генадій тепер возить гуманітарну допомогу зі Львова в рідний Макарів і називає автівкою трофейною.

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