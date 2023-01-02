У Макіївці загинула “еліта” мобілізованого резерву російської армії - експерт

Серед загиблих російських “мобіків” були спеціалісти зі звʼязку та військові інших важливих спеціальностей.

Мобілізовані до російської армії, яких розмістили в колишньому гуртожитку ПТУ в “тиловій” для окупантів Макіївці, повинні були стати кістяком угруповання окупаційних військ на Сході України.

Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, росіяни вважають Макіївку глибокою тиловою базою, тому туди передислокували спеціалістів зі звʼязку та військових інших важливих спеціальностей.

“Вони повинні були стати кістяком угруповання військ на сході України. Це були "елітні" мобілізовані, які пройшли вишкіл", - зазначив експерт.

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Іван Киричевський також зазначив, що росіяни зовсім не сподівалися, що цей військовий об’єкт буде вражено. Про це свідчить інформація, яку поширює роспропаганда, про те, що хтось невідомий перед самим ударом запустив феєрверк, частина військових вийшла на вулицю і врятувалася від смерті.

"Тобто цим фактом вони визнають, що не очікували взагалі, що ЗСУ можуть завдати удару по цьому військовому обʼєкту", - пояснив Киричевський.

Раніше російські пропагандисти з посиланням на “правоохоронні органи” так званої “ДНР” повідомляли про безпечність "мобіків" у Макіївці - велике скупчення російських військових у приміщенні зруйнованого ПТУ нібито виказало активне використання ними мобільних телефонів.

Нагадаємо, офіційно Міноборони РФ визнало загибель у Макіївці 63 мобілізованих.

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