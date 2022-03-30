У Мар'їнці російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси - голова Донецької ОВА

За словами Кириленка, 30 березня ворог не збирається виконувати домовленості щодо надання коридору для евакуації із Маріуполя.

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область, а у Мар'їнці росіяни застосували фосфорні боєприпаси.

Про це 30 березня в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ситуація у регіоні складна. Ніч минула під обстрілами по практично усіх населених пунктах. У Мар'їнці були застосовані фосфорні боєприпаси та авіаудари", - сказав він.

Також Кириленко стверджує, що є ознаки того, що сьогодні окупанти вкотре не збираються виконувати домовленості щодо надання коридору для евакуації людей із Маріуполя. "Надскладна ситуація в Маріуполі. На сьогодні вже вкотре узгоджено евакуаційний маршрут, але вже бачимо, що ворог і сьогодні не думає виконувати ці домовленості", - зазначив голова Донецької ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 35-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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