У Маріуполі 50% мешканців не мають води: вони вигадують імпровізовані крани (фото)

Маріупольців закликають евакуюватися зі зруйнованого окупованого міста, поки не настала зима.

Близько 50% мешканців окупованого Росією Маріуполя не мають вдома води. Вони вигадують імпровізовані крани за допомогою пляшки з водою.

Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

Він пояснив, що у місцевих мешканців немає навіть надії на відновлення водопостачання, адже в Маріуполі відсутні насосні, які мають забезпечити тиск у трубах. Крім того, необхідно замінити кілометри пошкоджених труб під землею.

"Просто точковими латками вже не вирішити критичні пошкодження. Точка зупинки пустих обіцянок. Тому маріупольці продовжують шукати вихід з ситуації", - зазначив Андрющенко.

Він підкреслив, що єдине вірне рішення, яке має бути в місцевих мешканців - це евакуація, поки не настала зима.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі росіяни знову посилили режим. Тепер заборона стосується освітян - вчителям заборонено виїзд з міста, пропуски їм не видаються.

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