У Маріуполі "актори" з Росії розтягнули 300 метрів “георгієвської стрічки” та закликали місцевих на польову кухню

В Маріуполі парад, присвячений до Дня перемоги над нацизмом, не відбувся.
Зато відбувся карнавал, на якому шанувальники “руського міра” розтягнули 300 метрів “георгієвської стрічки”.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“300 метрів смугастої ганчірки розтягнули на проспекті Нахімова по дорозі на площу Воїнів визволителів. Справжнє свято, чого там. Особливо на фоні канонади з Азовсталі”, — розповів Петро Андрющенко.
Він також додав, що для перенесення простирадла окупанти завезли “акторів” з Новоазовська та Донецька, які є переважно росіянами.
“Вибірково залучили людей похилого віку з Маріуполя. Ажиотажу і радощі на вулиці по ходу колони особливо не помічено. Людей заманюють на площу через обіцянки польової кухні та додаткових наборів їжі. Справжне бл**а свято”, — наголосив радник міського голови Маріуполя.
Нагадаємо, що Ілон Маск відповів Рогозіну на погрози за допомогу оборонцям Маріуполя.
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